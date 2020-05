Skole genstarter med åbent hus

GENÅBNING Også på FGU Øresund har corona vendt hverdagen på hovedet, både for personalet, eleverne og planlagte aktiviteter. Men nu er skolen igen i drift, og allerede nu ved at forberede sig til næste skoleår.

Derfor holder skolen åbent hus den10. juni mellem kl. 15-17, hvor det er muligt at besøge skolen og se hvordan undervisningen foregår og se produktionen på værkstederne. Her kan man også få en snak med en vejleder. Arrangementet er rettet mod elever i 9 og 10. klasse, der er i tvivl om, hvad de skal næste skoleår, fremgår det af en pressemeddelelse.

Personlig udvikling

"Mangler der en karakter for at komme i gang med den ungdomsuddannelse man drømmer om? Trænger nogen til at arbejde mere praktisk end bogligt? Eller er man i tvivl om hvilken retning man skal gå, så kan FGU måske give svaret. Her er mange retninger og spor. Der er ikke mindst en bred lærerstab der er velkvalificeret og meget optaget af den enkelte elev; vilkår, baggrund, udfordringer, og i samarbejde sættes mål for tiden på FGU Øresund," skriver skolen.