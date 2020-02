Sjov aften: Nu kan du se lystspillet 'Høfeber'

Nivaa Teater har 14. marts premiere på lystspillet 'Høfeber', der er skrevet af Noël Coward i 1925. Siden midt på efteråret 2019 har Nivaa Teater arbejdet med stykket og er nu altså klar til at vise, hvad de har skabt.

"Der er ni medvirkende i stykket. Judith Bliss (Susanne Dinesen Larsen), en excentrisk skuespillerdiva, der nyligt har trukket sig tilbage, hendes mand David (Kristian Thorlacius), en selvoptaget forfatter, deres to voksne på en gang forkælede og forsømte børn Simon (Mikal Johansen) og Sorel (Apollonia Ambus), fire gæster Sandy (Pierre Nydal), Jackie (Cathrine Schandorff), Richard (Ole Holmgren)og Myra (Helle Rexen), som familiemedlemmerne hver især har inviteret på weekend uden at fortælle det til de andre, og Judiths påklæderske gennem mange år Clara (Marianne Buur), der nu fungerer som hushjælp," skriver Nivaa Teater i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Handlingen udspiller sig over en weekend på familien Bliss landsted, og det bliver ikke ligefrem den fredelige weekend, som familiemedlemmerne hver især har lovet deres gæster. Som weekenden skrider frem, spindes de intetanende gæster ind i familiens teatralske og dybt dekadente samværsform, hvor intriger og romantiske forviklinger i høj grad præger hverdagen. Gæsterne ser sig til sidst nødsaget til at flygte."

Stykket er velskrevet og replikkerne er dejlige at arbejde med, selv om den store ordrighed stiller krav til skuespillerne. Ifølge Noël Coward var stykket kun tiltænkt at underholde og opmuntre, og at arbejde med stykket har i høj grad været underholdende, skriver Nivaa Teater.