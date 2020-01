Seks elever indskrevet til Karlebo Skole

Men antallet får dog ikke formand for Børne- og skoleudvalget Per Frost Henriksen (S) til at ryste på hånden.

Ingen minimumskarv

Men selv om antallet af elever i år er faldet, så understreger Per Frost Henriksen, at der ikke er et minimumskarv.

"Det er et valg vi har truffet, at der skal være et skoletilbud derude og det synes jeg er flot, at vi har det," siger han.

Alligevel vakte det opsigt, da der i foråret 2018, kun var indskrevet fire elever til skolen. Flere medlemmer at Børne- og skoleudvalget påpegede, at Karlebo Skole var gemt for langt væk på en hjemmeside og derfor vedtog udvalget, at iværksætte en kampagne for at tiltrække flere elever til landsbyskolen. Og den kampagne er Per Frost Henriksen tilfreds med.