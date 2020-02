Den 22-årige skal seks et halvt år bag tremmer for sin rolle i en narkosag. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Seks års fængsel for to kg heroin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks års fængsel for to kg heroin

En 22-årig mand har fået en fængselsdom for sin indblanding i en sag, der involverer cirka to kg heroin.

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 22. februar 2020 kl. 12:00 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fængselsstraf på seks år og seks måneder.

Sådan lyder dommen til en 22-årig mand for hans rolle i en sag, der går tilbage til februar sidste år.

Her anholdt politiet en anden mand og beslaglagde i den forbindelse en taske med cirka to kg heroin og 150 gram kokain på en adresse i Fredensborg.

Den anholdte blev efterfølgende dømt for besiddelse af stofferne i tasken, og hans vidneudsagn har spillet en afgørende rolle, da dommerne skulle afgøre sagen mod den tiltalte, som har nægtet sig skyldig.

Ifølge domsudskriftet kaldte to af rettens medlemmer det for troværdigt, at vidnet har forklaret, at det var den tiltalte, som i februar bad ham om at hente tasken med stoffer fra den 22-åriges bil, og at det var den tiltalte, der bad ham om at opbevare tasken.

Sammenholdt med andre vidneforklaringer pegede de to dommere på, at der var ført tilstrækkeligt bevis for, at den 22-årige var skyldig i at have været i besiddelse af tasken med henblik på at sælge stofferne videre.

Det tredje medlem af retten mente modsat, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at den tiltalte havde noget at gøre med tasken med stoffer og stemte for at frifinde den 22-årige for dette forhold. Der blev derfor afsagt dom efter stemmeflertallet.

Den 22-årige blev også fundet skyldig i en anden sag, hvor han var var tiltalt for at have solgt i alt 350 gram kokain videre ad flere gange til en anden mand, som har fået sin sag afgjort. Ifølge domsudskriftet erkendte den 22-årige delvist forholdet.