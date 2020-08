Efter at have set overvågningsbillederne har Edith Wenzel anmeldt den 49-årige bilist til politiet for 'vanvidskørsel og voldelig adfærd'. Screendump fra overvågningskameraet. Foto: Falkonergården

Se video: 49-årig anmeldt for vanvidskørsel

"Flere hundrede meter væk ser jeg en bil i rasende fart komme mod gården. Jeg løber ud for at få vedkommende til at sænke farten, inden han når min nabo, som er i haven med sine dagplejebørn. Jeg stiller mig ud på vejen, men manden forsøger ikke at sænke farten, så jeg må kaste mig ind i siden af vejen og får i den forbindelse klasket min ridehjelm ind bilens side. Her stopper manden først og kommer ud af bilen med en voldelig adfærd, hvor han flere gange prikker mig hårdt i brystet, så jeg må træde flere skridt tilbage. Jeg var faktisk i chok og frygtede at få tæsk, for han havde en decideret voldelig adfærd," siger hun og fortsætter: