Se ugens politirapport: Unge hopper på biler, narkokørsel og masser af indbrud

Uddrag af Nordsjællands Politis døgnrapporter fra den forgangne uge

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 19. februar 2020

INDBRUD på Bygvænget i Kokkedal mandag 17. februar mellem kl. 9.30 og 13:30. Et vindue til et badeværelse brudt op. Stjålne genstande: ur, overtøj og smykker.

INDBRUD Der har været indbrud i et hus på Baunevænget i Fredensborg mellem torsdag 13. februar kl. 12 og søndag 16. februar kl. 11.50. Ukendt indstigning. Intet overblik over tyvekosterne.

INDBRUD Der er stjålet ure og smykker i forbindelse med et indbrud på Kirkeleddet i Fredensborg. I perioden mellem lørdag 1. februar kl. 12 og søndag 16. februar kl. 12 er tyven eller tyvene kommet ind i huset ved at bryde et vindue op.

INDBRUD Ved et indbrud i en villa på Lågegyde i Kokkedal blev der stjålet smykker. Indbruddet er begået i perioden fra fredag 7. februar til søndag 16. februar kl. 14.39. En dør var brudt op.

INDBRUD To ruder blev aflistet ved et villaindbrud på Bygvænget i Kokkedal mandag 10. februar kl. 5.40. Ikke overblik over tyvekoster ved anmeldelsen.

BALLADE En fest i et fælleshus på Baunebjergvej i Humlebæk udviklede sig torsdag 13. februar til uro og uorden, da en gruppe unge, som kom til stedet omkring kl. 22.55, begyndte at hoppe på de biler, som holdt parkeret i nærheden. En patrulje kom til stedet og formanede festens vært om, at festen ville blive lukket, hvis der kom flere anmeldelser om uro og uorden fra stedet. Omkring kl. 00.58 blev politiet igen kontaktet, da der var ved at opstå tumult ved fælleslokalet. En patrulje kørte igen til stedet, hvor festen var lukket. En del af de unge blev hentet af deres forældre, mens andre blev sendt fra stedet af patruljen.

INDBRUD på Solager i Nivå i tiden mellem mandag 10. februar kl. 9.30 og torsdag 13. februar kl. 14.50 Vindue brudt op. Stjålne genstande: Intet overblik.

INDBRUD på Enebærhaven i Kokkedal mellem onsdag 12. februar kl. 16 og torsdag 13. februar kl. 10.30. Vindue ind til soveværelse knust med ukendt genstand. Stjålne genstande: Uoplyst.

NARKOBILIST En 18-årig mand fra Kokkedal blev onsdag 12. februar klokken 21.17 standset på Gyvelvej i Hørsholm, hvor han kom kørende i en bil. Manden blev testet positiv for at være påvirket af cannabis, og blev sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Den 18-årige blev taget med på politigården, hvor en læge kom og tog en blodprøve, som skal fastlægge, hvor meget manden var påvirket.

INDBRUD Der blev stjålet to ure og kontanter i forbindelse med et indbrud på Rantzausvej i Nivå. Indbruddet blev begået mellem søndag 9. februar kl. 12 og onsdag 12. februar kl. 16.30.

INDBRUD I tidsrummet fra lørdag 8. februar kl 9 og tirsdag 11. februar kl. 11.15 har der været indbrud i et hus på Kirkeleddet i Fredensborg. En havedør er brudt op. Der var på anmeldelsestidspunktet intet overblik over stjålne genstande.

Kilde: Nordsjællands Politi