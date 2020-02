Nordsjællands Politis døgnrapporter i den forgange uge bød på stribevis af indbrud, vejvrede, en narkobilist og en påkørsel. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se ugens politirapport: En lussing og stribevis af indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se ugens politirapport: En lussing og stribevis af indbrud

Uddrag af Nordsjællands Politis døgnrapporter fra den forgangne uge

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 12. februar 2020 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

INDBRUD i hus på Solvej i Nivå tirsdag 11. februar kl. 3.16. Rude til stue aflistet. Intet overblik over hvad der er stjålet.

INDBRUD på Havrevænget i Kokkedal mellem søndag 9. februar kl. 13 og mandag 10. februar kl. 13.40. Vindue i stue brudt op. Koster: intet overblik.

INDBRUD på Dannevang i Fredensborg mellem søndag 9. februar kl. 12 og mandag 10. februar kl. 8. Vindue til værelse brudt op. Stjålne genstande: smykker og kontanter.

INDBRUD i hus i Enebærhaven i Kokkedal fra søndag 9. februar kl. 14.10 til mandag 10. februar kl. 7. Køkkenvindue knust. Stjålne genstande: intet overblik. Signalementer: to personer på cykler.

INDBRUD igen i Enebærhaven i Kokkedal fra søndag 9. februar kl. 22.30 til mandag 10. februar kl 13.30 Vindue brudt op. Koster: intet overblik.

INDBRUD på Mølledammen i Kokkedal mandag 10. februar mellem kl 7 og 8. Tyven eller tyvene kom ind gennem en ulåst hoveddør. Der blev stjålet telefoner.

LUSSING Uenighed om, hvordan man bedst kører bil førte natten til lørdag til, at en 29-årig kvinde fra Helsingør fik stukket en lussing af en anden trafikant, som åbenbart var stærkt utilfreds med hendes kørsel.

Episoden fandt sted i rundkørslen ved Kokkedal Industripark omkring kl. 00.30 søndag 9. februar. Kvinden kom kørende sammen med sin kæreste og blev stoppet af to mænd. De konfronterede kvinden med hendes kørsel og stak hende en lussing. Da kvinden og kæresten kørte fra stedet, kastede de to andre en flaske efter bilen, så bagruden delvist blev knust.

Der er dette signalement af de to mænd: Den ene er 24-29 år, udenlandsk af udseende, 175-180 cm høj, kraftig af bygning, brun i huden med sort hår. Talte dansk med accent. Den anden ligeledes 24-29 år, udenlandsk af udseende, 185-190 cm høj, spinkel af bygning, brun i huden. Talte også dansk med accent og havde en kasket på.

INDBRUD mellem lørdag 8. februar kl. 14 og søndag 9. februar kl. 17 på Båstrupvej i Fredensborg. Badeværelsesvindue brudt op. Stjålne genstande: spillekonsol, udenlandsk valuta og smykker.

INDBRUD Kontanter og smykker blev udbyttet i forbindelse med et indbrud i et hus på Dådyrvænget i Kokkedal mellem torsdag 6. februar kl. 18 og søndag 9. februar kl. 14.44. Vindue til børneværelse brudt op. Stjålne genstande: kontanter og smykker.

NARKOBILIST En 48-årig mand fra Tikøb blev søndag 9. februar kl. 11.35 standset, da han kørte ad Hillerødvejen, selvom han ikke havde noget kørekort. Manden blev derud over testet positiv for amfetamin i en narkometertest. Han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev taget med på skadestuen for at få taget en blodprøve, som skal vise den nøjagtige påvirkelsesgrad.

INDBRUD Der blev stjålet udenlandsk valuta ved et indbrud på Rypevænget i Kokkedal mellem torsdag 6. februar kl. 11 og fredag 7. februar kl. 12. Soveværelsesvindue brudt op.

INDBRUD Kontaner, bærbare computere og smykker blev stjålet i forbindelse med et indbrud i et hus på Teglgårdsvej i Humlebæk fredag 7. februar mellem kl. 18 og 21.30. Vindue til værelse brudt op.

INDBRUD på Kovangen i Fredensborg mellem søndag 2. februar kl. 12 og fredag 7. februar kl. 15.30. Vindue til værelse brudt op. Der blev stjålet et pengeskab, smykker, to computere, harddisk og kontanter.

INDBRUD i hus på Stenbækgårdsvej i Fredensborg søndag 9. februar mellem kl. 7 og 12.35. Et vindue i soveværelset er brudt op, oig der blev stjålet en spillekonsol.

PÅKØRT En 60-årig kvinde fra Fredensborg blev torsdag 6. februar omkring kl. 17.38 ramt af en bil i et fodgængerfelt på Helsingørsvej i Fredensborg.

Bilens fører, en 32-årig mand fra Frederiksværk, har forklaret, at han troede kvinden blev stående ved fodgængerfeltet. Selv om føreren ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport forsøgte at bremse og undvige kvinden, påkørte han hende, så hun kom til skade med hoften.

PUNKTERET En Citroën, som holdt parkeret i Nødebohave i Fredensborg, er mellem onsdag klokken 14.00 og torsdag klokken 10.30 blevet udsat for hærværk. Bilens venstre fordæk er blevet punkteret.

INDBRUD Der er anmeldt et indbrud på Humlebæk Lilleskole, som ifølge Nordsjællands Politis døgnrapport har fundet sted natten til tirsdag 4. februar klokken 02.51. Der er som minimum stjålet et par pc'er og en tablet.

INDBRUD i villa på Rønnevej i Kokkedal, mellem søndag 2. februar kl. 16.30 og tirsdag 4. februar kl. 11.30. Et vindue blev brudt op, og der blev stjålet smykker og kontanter.

KORTLØS Mandag 3. februar klokken 19.33 blev en 51-årig mandlig bilist fra Humlebæk standset og kontrolleret på Oscar Brunsvej. Det viste sig, at manden ikke havde ret til at føre bil. Den 51-årige blev sigtet for forholdet.

INDBRUD i lejlighed i Blåbærhaven i Kokkedal søndag 1. februar kl. 19. Lejlighedsdør brudt op mens anmelder var hjemme. Da de to mandlige gerningsmænd så anmelderen, løb de deres vej uden at de fik stjålet noget. Der foreligger intet signalement af de to indbydere.

INDBRUD i lejlighed i Blåbærhaven i Kokkedal søndag 1. februar mellem kl. 13 og 21.40. Hoveddør brudt op. Stjålne genstande: intet overblik.

INDBRUD Der har mellem tirsdag 4. februar kl. 16 og onsdag 5. februar kl. 14 været indbrud i et hus på Kovangen i Fredensborg. Tyven eller tyvene er kommet ind gennem en opbrudt terrassedør. Der var på anmeldelsestidspunktet intet overblik over hvad der er stjålet.

INDBRUD Samme fremgangsmåde er konstateret ved et indbrud på Bogårdsvej i Humlebæk mellem lørdag 1. februar kl. 10 og onsdag 5. februar kl. 15.40. Heller ikke her er der overblik over tyvens eller tyvenes koster.

relaterede artikler

Alice kørt ned på cykel: Byens store vejkryds er for farligt 08. februar 2020 kl. 12:15

Kvinde fik hofteskade efter påkørsel 07. februar 2020 kl. 13:59