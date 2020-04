Se listen: Her er de fremskudte byggeprojekter i Fredensborg

Det er bare et lille udpluk af de renoveringsopgaver som Fredensborg kommune har fremrykket nu, hvor institutioner er tomme og håndværkerne gerne vil have mere at rive i.

Projekterne bliver sat i gang efter Regeringen i sidste uge opfordrede kommunerne til at finde byggeprojekter frem fra skuffen, at holde byggeriet i gang.

I den forbindelse nævnte borgmester Thomas Lykke Pedersen overfor Uge-Nyt, at Økonomiudvalget også skulle se nærmere på kommunens bymidteprojekter, og herunder om Nivå bymidte skulle fremrykkes. Det endte dog med, at bymidteprojektet blev liggende i skuffen.

Byggeri for 180 millioner

For Fredensborg Kommune har i forvejen fremskudt renoveringen af Kokkedal Skole og sendt projektet i udbud, for at holde byggeriet i gang. Samtidig har økonomiudvalget vedtaget at betale regningerne med det samme, så håndværkerne får penge i kassen.