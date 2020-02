Se din kommune fra toppen: Gå en tur i højderne

Turleder Henning Grandjean er klar på Nivå Station 15. februar klokken 10. Han vil gå i spidsen for en cirka 15 kilometer lang vandretur. Dagens top på 40 meter over havet bliver en overraskelse. Så tag vandreskoene på og mød op ved stationen. Turen slutter på Fredensborg Station cirka klokken 15. På turen er der pauser til at nyde medbragt mad og drikke.