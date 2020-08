Formand for Karlebo Idrtsforening, Henrik Greiffenberg, blev hædret. Foto: Per Frost Henriksen

Se billederne: Sommerfest præget af coronarestriktioner

Årets sommerfest i Karlebo blev afholdt i weekenden, men på grund af corona, havde Karlebo Idrætsforening skåret festen ned til et minimum.

Som nævnt var årets fest præget af restriktionerne omkring corona og derfor var lørdagen skåret ned til, at der alene var Karlebo Cup i fodbold og keglespil i teltet. Aftenen sluttede med en stille og rolig afslutning, hvor det lykkedes at overraske Karlebo Idrætsforenings formand Henrik Greiffenberg. Han blev under stor jubel og klapsalver udnævnt til Årets KIF'er.