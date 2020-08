Se billederne: Sådan kommer nyt boligområde i Nivå til at se ud

"Vores vision er at skabe et moderne, trygt og mangfoldigt boligområde, hvor børnefamilier, unge, voksne og ældre trives og lever tæt på både naturen, byen og hinanden. Der opføres blandt andet et multifunktionelt fælleshus, hvor der vil være fællesspisning, aktivitetsrum, værksteder og meget andet. Tanken med fælleshuset og de varierende boligstørrelser er, at byggeriet skal understøtte det nære fællesskab på tværs af generationer og interesser," siger han og tilføjer:

Gedigne materialer

"De arkitekttegnede ejerboliger i det nye boligområde udføres i gedigne materialer med et klassisk og enkelt udtryk. Derudover vil alle ejerboligerne have store vinduespartier og karnapper, der giver gode dagslysforhold og udsigtsmuligheder. Boligerne sammensættes af to typer rækkehuse og to typer etageboliger, og imellem boligerne vil vi danne mange forskelligartede opholdsarealer. Vi vil i hele bebyggelsen også blande boligtyperne - igen for at sikre en samlet oplevelse af et mangfoldigt fællesskab," siger han i en pressemeddelelse.

Salget starter nu fortæller Projektchef, Bjørn Gervø, fra EDC Projekt Poul Erik Bech.

"Arbejdet er begyndt, og første spadestik forventes oktober 2020, og de første boliger vil stå klar til indflytning 1½ år senere," siger han.