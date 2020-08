Se billedserie Kronprins Frederik lagde lørdag vejen forbi Sletten, da Sejlsportsligaen afholdt landets første ungdomsligastævne i J70?eren. Foto: Frederik Sivertsen

Se billederne: Kronprinsen til kapsejlads på Øresund

Lørdag lagde Kronprins Frederik vejen forbi Sletten, da der var kapsejlads for de unge på Øresund

Kronprins Frederik lagde lørdag vejen forbi havnen i Sletten, da Sejlsportsligaen afholdt landets første ungdomsligastævne i J70'eren.

Kl. 12 tog formanden for Sletten Bådeklub, Eva Hofman-Bang, imod Kronprinsen, som blev sejlet ud i en såkaldt RIB-båd for at følge sejladserne på tætteste hold.

Efterfølgende talte han med de unge sejlere en halv times tid på molen.

Stævnet blev afviklet sammen med frivillige fra Sletten Bådeklub og mange tilskuere lagde i løbet af weekenden vejen forbi for at se de mange kapsejladser lige ud for havnen.

Her dystede ti besætninger fra hele landet på skift i fem splinternye J70 både på banen tæt på Sletten havn til glæde for de mange tilskuere på havnemolen.

Flot 3. plads Lørdag aften var der middag i bådeklubben og med samvær for de unge sejlere. Og søndag morgen gik det atter løs på kapsejladsbanen.

Med masser af sol og en frisk vind fra sydvest, var vejret perfekt for kapsejladserne. Søndag friskede vinden yderligere op, så der var noget at arbejde med for de unge mennesker.

Klubben deltog i år med et af de yngste hold i 1. division. Resultatet af weekendens ungdomsligastævne blev en flot 3. plads til sejlerne fra Sletten. Og det glæder formanden for Sletten Bådeklub, Eva Hofman-Bang:

"Sletten Bådeklub har i mange år arbejdet målrettet for at få flere unge til at fastholde interessen for sejlsporten, når de vokser ud af optimistjollerne, og for to år siden fik klubben sponsorstøtte til at anskaffe en J70'er," siger hun i en pressemeddelelse.