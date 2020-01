Se billederne: Ægtepar åbner ny bed & breakfast i Fredensborg

"Vi fik ideen da børnene flyttede hjemmefra. Huset har en fantastisk beliggenhed og hvad skal man bruge de mange kvadratmeter til?," siger hun og fortsætter: "Vi har selv rejst meget og mange af de steder vi har været har vi boet på bed & breakfast. Det er en fantastisk måde at opleve verden på, i stedet for bare at bo på hotel. Det kan være fint nok, men man får en anden oplevelse og møder verden på en anden måde, når man bor på bed & breakfast," siger hun til Uge-Nyt.

Men selvom ægteparret, der er midt i 50'erne og begge har fuldtidsjob har ofret en stor portion penge på at sætte den gamle villa i stand, så der ikke for pengene skyld, understreger Eva Dybdahl.

"Vi har ikke lavet en stor behovsanalyse. Vi har kastet os ud i det med bind for øjnene men vi er kommet i den alder, hvor børnene er flyttet hjemmefra, men hvor vi stadig synes, at vi har masser af energi og så må vi se hvad det indebærer," siger hun og uddyber:

"Vi kan godt lide byen, og vi synes, vi bor i et dejligt området og nogle dejlige omgivelser. Og vi synes, at byen har meget at byde på, og vi synes at Fredensborg er vågnet og der er begyndt at komme en positiv stemning omkring mange af de ting der sker i byen," siger hun.

For Eva Dybdahl er det en gammel drøm der er gået i opfyldelse.

"Det skal være hyggeligt at drive, og så kan det være på sigt at én af os kan gå ned i tid, for at drive det. Men det er ikke derfor vi gør det. For os er det vigtigste, at det er hyggeligt. Det er også derfor det hedder Home & Hygge. For det er vigtigt, at man kan sætte sig ned og få en kop kaffe og en hyggelig snak," siger hun.

Der er åbningsreception på Home & Hygge' tirsdag 7. januar kl 15, hvor Kultur- og viceborgmester Ulla Hardy-Hansen vil åbne den nye bed & breakfast.