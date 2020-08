Efter at forårssæsonen blev afbrudt halvvejs på grund af coronakrisen, vender samtalesalonerne nu tilbage. Foto: Peter Dahlerup

Samtalesalonerne vender tilbage

Efter forårssæsonen blev afbrudt på grund af coronakrisen, er biblioteket nu klar med et nyt program for efteråret

Der bliver nok lidt større afstand mellem deltagerne, og håndspritten vil altid være inden for rækkevidde, men derudover vil alt være ved det gamle, når Nivå Bibliotek den første torsdag i september tager hul på endnu en omgang samtalesaloner.

Emnet ved efterårets første samtalesalon torsdag den 3. september klokken 10-11.30 vil være "livsovergange". Som altid vil værterne have forberedt en række spørgsmål, som deltagerne to og to bliver sat til at samtale omkring. Samtaleparrene bliver sammensat af værterne, så man kan sagtens møde op alene, og man skal ikke være nervøs for at sidde uden nogen at tale med.

Måneden efter, torsdag den 1. oktober, vil emnet for samtalesalonen være rigdom, og den 5. november står den på en snak om ensomhed. Også i december vil der være samtalesalon, men her er emnet ikke fastlagt.

Nye emner Mens de fleste overordnede emner altså er besluttet for efteråret, vil der stadig for oktober og novembers vedkommende være mulighed for at deltage i workshops, hvor man inden selve samtalesalonen kan være med til at finde på spørgsmål. Datoerne for disse workshops vil blive meldt ud til samtalesalonerne og på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.

Og det glæder Jeanette Jensen fra Nivå Bibliotek.

"En samtalesalon træner deltagerne i kunsten at samtale med mennesker, som man måske ikke har mødt før eller måske ikke har så meget til fælles med. Spørgsmålene, som man skal svare på, kan til tider måske virke provokerende, men hensigten er udelukkende at åbne op for samtalen og gøre os mere nysgerrige på hinanden," siger hun i en pressemeddelelse.

Samtalesalonerne er gratis, og man skal bare møde op uden tilmelding.

