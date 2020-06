Samtalesalon sammen eller hver for sig

Den første af de tre samtalesaloner foregår hos Frivilligcenteret tirsdag 23. juni. Dagen efter kan man komme til samtalesalon hjemme fra sin egen stue med computeren, tablet'en eller mobiltelefonen foran sig og kameraet slået til. Her kan man eksperimentere med at mødes på mediet Zoom 24. juni klokken 19 til 20.30. Linket kan man finde på www.fredensborgbibliotekerne.dk eller www.frivilligcenteret.dk. Her vil man desuden kunne læse en vejledning til, hvordan man bruger Zoom. Der vil blive åbnet for adgangen en halv time før, så man kan teste om teknikken virker.