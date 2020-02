Svea og Isabella fra Humlebæk har besøg en af Fredensborgs venskabsbyer ved hjælp Venskabsbyforums rejselegat. Foto: Fredensborg Kommune

Sådan kommer du ud at se verden

Unge under 25 år kan få 10.000 til en rejse til en af Fredensborg Kommunes seks venskabsbyer - anøsgningsfrist er 13. marts

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 17. februar 2020

Gør som Svea og Isabella fra Humlebæk. De søgte Venskabsbyforums rejselegat i 2019 og fik en oplevelse for livet, da de rejste til England for at besøge kommunens venskabsby Sudbury.

Og nu er der igen mulighed for at få penge til at venskabsbybesøg.

Unge under 25 år kan nu igen søge 10.000 kr. til at rejse ud og besøge en af de 6 venskabsbyer i Norden, Tyskland og England.

Ansøgningsfristen er 13. marts 2020.

Så et opslag 17-årige Isabella Bjørnvig og Svea Blem tog til Sudbury i England efter at have set et Facebook-opslag for Venskabsbyforums rejselegat.

Venskabsbyforums rejse- og studielegat uddeles én gang årligt.

Legatet er på 10.000 kr. til en rejse til en af kommunens seks venskabsbyer. Hvis man rejser to eller tre sammen, kan hver ung få op til 5.000 kr.

Legatet kan søges af unge under 25 år og som er bosiddende i Fredensborg Kommune.

Ansøgningen sendes til katn@fredensborg.dk senest den 13. marts 2020. "Vi så det som en oplagt mulighed for at udvikle vores kompetencer inden for sprog og kultur, samtidig med at vi kunne opleve en by, vi normalt ikke ville tage til. Vi var meget nysgerrige på livet i England og Sudbury", fortæller de to piger i en pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune.

De to piger gennemførte rejsen i deres juleferie.

Anbefaler en rejse "Dels var det godt at få snakket en masse engelsk, men det var også sindssygt interessant at møde forskellige mennesker og høre om deres hverdagsliv i Sudbury, og hvorfor de netop var havnet her", fortæller de to piger.

Svea og Isabella tøver ikke med at anbefale andre unge i Fredensborg Kommune at søge rejselegatet, og hvis de skulle give et råd til de kommende legatmodtagere, er det dette:

Fredensborg Kommune har i alt seks venskabsbyer.

Håbo i Sverige, 45 km fra Stockholm

Ingå i Finland, 60 km fra Helsingfors

Nittedal i Norge, 25 km fra Oslo

Paide i Estland, 70 km fra Tallin

Sudbury i England, 97 km fra London

Bad Berleburg i Tyskland, 120 km fra Köln og Bonn Fredensborg Kommune har i alt seks venskabsbyer. "Vær åbne! Spørg folk, hvis der er noget, I er nysgerrige på og få tips af de lokale til oplevelser og spisesteder".