Sådan bliver elevernes hverdag: Håndsprit, grupper og afstand

Skoleleder Susanne Bræmer har arbejdet på højtryk for at gøre Fredensborg Skole klar, så eleverne i 0-5 klasse kan få undervisning

Afspritningskursus, grupper og afstand mellem eleverne. Det er en del af den nye hverdag som eleverne på Fredensborg Skole kommer til at opleve. For skolen åbner i dag med undervisning for eleverne i 0-5 klasse, efter at den har kørt med nødpasning i sidste uge, og været lukket ned i godt en måned. Men selvom eleverne nu kommer tilbage på skolebænken, så er alt ikke som det var før corona.

For det bliver i helt nye rammer, fortæller skoleleder Sudanne Bræmer til Uge-Nyt.

"Alle klasser inddeles i to grupper, som de følges med. Og hver gruppe tildeles en voksen som er sammen med gruppen fra morgen til dagen slutter i SFO'en," siger hun.

Heldigvis er skolen reddet af, at eleverne fra 6.-9. klasse fortsat skal have fjernundervisning derhjemme. Og det betyder, at der istedet er plads til, eleverne fra 3-5 klasse på Vilhelsmro Skole. Dermed bliver der også mere plads til eleverne i 0-2 klasse, der fortsat skal gå på Benediktevej.

Et stort puslespil Susanne Bræmer fortæller, at det har været et stort puslespil der skulle lægges, med mange brikker, der skulle vendes for at få det hele til at gå op.

Derfor har hun også været ude med målebåndet for at sikre at de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen bliver overholdt.

"Vi har været ude for at måle lokalerne op, for at sikre at der er plads nok til eleverne," siger hun.

Men selvom eleverne nu kommer tilbage, så bliver det dog ikke med et skoleskema som før corona.

"Vi forebeholder os retten til at at se på, hvordan vi får mest muligt ud af det," siger hun.

For der skal tænkes i helt nye baner får at få enderne til at hænge sammen.

"Det er noget med at været pragmatisk i forhold til undervisningen og se på, hvordan vi får det hele til hænge sammen med med den bemanding vi har og de lokaler vi har. Og så må vi udnytte de udearealer vi har og hjælpe hinanden undervejs," siger hun.

Eleverne får heller ikke et skoleskema som før corona.

"Det bliver ikke sådan, at eleverne får to timer med matematik og to timer med dansk. De kommer til at være meget ude. Og så må vi trække på de færdigheder vi har," siger hun.

Kursus i afspritning Men forudsætningen for at skolen kan holde åbent er, at både elever og lærer lærer de nye retningslinjer.

"Det vigtigste er, at vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Så hele den første dag bliver med kursus i, hvordan vi skal omgås hinanden og holde afstand og hvornår og hvor ofte vi skal afspritte hænder. Så det kommer hele den første dag til at gå med, og det fortsætter vi med at undervise indtil den sidder i skabet," siger hun.

Har arbejdet på højtryk Susanne Bræmer fortæller, at skolerne sammen med forvaltningen i Fredensborg har arbejdet tæt sammen og på højtryk for få det hele på plads. Hun lægger heller ikke sjkul på, at det har været en stor mundfuld at få logistikken til at hænge sammen og samtidig indrette skolen efter de nye retningslinjer fra Sundhedstyrelsen.

"Vi har arbejdet med det her siden Statsministeren gik på tv og sagde at skolerne skulle åbne. Indtil videre har vi jo kørt med nødpasning, og jeg er glad for at vores kommune gav os frem til den 20 april, for at få det her på plads," siger hun.

Samtidig fortæller hun, at hun også har oplevet stor opbakning fra flere sider, hvor både forældre og blandt andre Fredensborg Atletik Foreninghar tilbudt deres hjælp.

Kortsigtet plan Men selvom hun nu har lagt en plan for, hvordan den nye hverdag bliver på Fredensborg Skole, så det ikke en langsigtet plan. For den nye ordning løber foreløbig frem til og med 7. maj.

"Vi tager en ting ad gangen og så må vi rette til og tage de ting der kommer undervejs," siger hun.

Men planen forudsætter foreløbig at, eleverne i 6.-9. klasse får undervisning derhjemme, og Susanne Bræmer vil ikke se tre uger frem.

"Det der sker, er at man bliver enormt fokuseret på at løse de opgaver, der er lige nu," siger hug og tilføjer:

"Og jeg vil ikke gætte på hvad der sker efter 7. maj," siger hun.