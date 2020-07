Det er landskaber som dette, grusgravene vil ændre væsentligt på. Foto: Peter Mailand

Så landede grusgraven selv i graven

Planerne om en grusgrav mellem Langstrup og Knurrenborg Vang er droppet - og fremover skal der tages hensyn til natur- og kulturhistorie og trafik, lyder afgørelsen

15. juli 2020

Planerne om en grusgrav mellem Langstrup og Knurrenborg Vang er nu endelig lagt i graven.

Region Hovedstaden udpegede ellers sidste år området mellem Langstrup og Knurrenborg Vang som interesseområde der kunne være interesante for råstofudvinding og som derfor skulle gennemgå en nærmere undersøgelse inden der blev truffet en endlig afgørelse.

Kun én interesse Efterfølgende blev der klaget over Regionens råstofplan fra 2016 til Miljø- og fødevareklagenævnet. For Regionen havde den praksis, at interesseområder alene blev udpeget på grundlag af en råstofmæssig vurdering, uden at andre hensyn til eksempelvis natur, trafik og kulturhistorie blev vurderet.

Klagerne mente blandt andet, at Regionen ikke kunne lægge begrænsninger i form af interesseområde (altså ikke konkret graveområde) ud på arealer uden at tage stilling til eksempelvis natur- og kulturhistoriske hensyn og trafik. Regionens planer for Toelt og området ved Store Fælled var begge udpeget som interesseområder.

Den 20. december 2019 ophævede klagenævnet råstofplan 2016 og udtalte, at regionerne også for interesseområder skal vurdere hensyn til natur- og kulturhistorie og trafik, (og det har regionen hidtil ikke gjort med Toelt). Indsigelserne fra blandt andre Naturfredningsforeningen og Toelt Landsbylaug, men også fra kommunen - efter Uge-Nyt gik ind i sagen og Carsten Bo Nielsen fik sat sagen på dagsordenen i Plan-. Miljø- og Klimaudvalget - går jo netop på natur- og kulturhistorie og trafik.

Regionen klagede Klagenævnets afgørelse chokerede regionen, og regionen satte derfor advokater i gang med at få genoptaget og omgjort klagenævnets afgørelse. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet siden afslået.

Det betyder, at når regionen skal lave ny råstofplan, skal de tage hensyn til natur, kulturhistorie, trafik mv.

Det glæder medlem af Plan-, miljø- og klimaudvalget, Carsten Bo Nielsen (V).

Et ar i ansigtet "Jeg glæder mig over, at regionen har opgivet planerne om grusgrav mellem Langstrup og Knurrenborg Vang. Det er vigtigt, at vi sikrer den fremtidige forsyning af råstoffer; men med hensyn til de medfølgende ar i landskabet har jeg det som med ar på kroppen. Jeg vil hellere have dem i armhulen end i ansigtet," siger han.

"En grusgrav langs og helt ind til Kongevejen uden dækkende bakkeryg eller træer vil være et ar i ansigtet. Vi bor i "Kongernes Nordsjælland", og kongevejene er en central del af områdets historie. Strækningen fra Humlebæk til Kvistgård er den længste strækning langs Kongevejen fra København til Helsingør, hvor der stadig er åbent land på begge sider af vejen. Det landskab må ikke ændres til et dybt krater i jorden," siger Carsten Bo Nielsen.

