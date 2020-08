Så er det tid til korsang for børn og unge

Spirekoret er for for piger og drenge fra fem år til og med 0. klasse. Børnekoret er for piger og drenge fra 1. til 3. klasse. Børnekoret består af i alt fire kor, der øver lokalt i Asminderød, Humlebæk, Karlebo og Rungsted. Juniorkoret er for piger og drenge fra 3. til 5. klasse, der ønsker at lære at synge og optræde sammen med andre. Endelig er der ungdomskoret, som er et tilbud for piger og drenge fra 6. til 9. klasse, der ønsker at lære at optræde, synge i kor og udvikle deres stemmer som korsangere, men også som solister.