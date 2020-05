Så er der udendørs yoga

Nu har du mulighed for at dyrke yoga i den fri luft. Det er studieejerne hos GrowYoga, Nivågård, der har tænkt ud af boksen og bygget mini yoga-terrasser til deltagerne, så vi kan være ude og holde afstand!

"Udendørs yoga er virkelig fantastisk, og særligt når man har så skønne og vitale omgivelser, som vi er så heldige at have her i Nivågårds baghave - med roen, og dyrene og naturen omkring os. Det er vi meget taknemmelige for," siger ejerne af Grow Yoga, Pernille og Sanja i en pressemeddelelse fra virksomheden.