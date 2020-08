Så er der skattejagt for de små

Historieskattejagten foregår omkring Fredensborg Bibliotek, hvor børnene kan opleve et eventyr, der foregår lige dér, hvor de selv befinder sig. Undervejs skal børnene løse forskellige opgaver for at hjælpe prinsessen i historien.

Denne gang er det børnehavebørnene, der får mulighed for at få en anderledes litterær oplevelse med historien "Red Prins Rezo".

"Maria Rørbæk er en eminent historiefortæller, og vi har været så glade for vores tidligere samarbejde med hende. At vi nu får mulighed for at tilbyde endnu en historieskattejagt til vores børn i kommunen er fantastisk," fortæller projektleder Nynne Jakobsen.