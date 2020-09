SF glæder sig over budgettet

"Svømmehal, ny skole og et par nye daginstitutioner i løbet af de næste seks år. Det er svært at være pessimist, med så mange gode initiativer indeholdt i budgettet," skriver hun i en kommentar til budgettet og fortsætter:

"Vi fastholder også udviklingsplanen for nye levende bymidter i Kokkedal, Fredensborg, Humlebæk og Nivå. Der kommer lidt flere pædagoger til børn i daginstitutionerne. Vi arbejder på at få minimumsnormeringer senest i 2025. Vi afsætter penge til flere klimaaktiviteter og mere biodiversitet fx ved også at understøtter borgernes initiativer. Kommune, erhvervsliv, landbrug og husstande. Alle skal tage et medansvar for at redde klimaet og naturen," lyder det.