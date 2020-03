Hanne Berg stopper som formand for SF og overlader posten til Ulla Frøsig.

SF får ny formand

Ulla Frøsig er valgt som ny formand for SF Fredensborg-Hørsholm. Hun afløser Hanne Berg der har tidligere være formand for foreningen i en del år.

Det betyder at bestyrelsen nu består af formand Ulla Frøsig, Humlebæk, Benno Arndt, Hørsholm, Torben Forskov, Nivå, Lis Grete Møller, Fredensborg, Britta Gad Johansen, Kokkedal, og Hanne Berg, Nivå, byrådsmedlem i Fredensborg og "født" medlem af bestyrelsen, samt suppleanterne Merethe Roest, Humlebæk og Ib Tune Olsen, Hørsholm.

På generalforsamlingen blev tidligere formand og byrådsmedlem Ole Bergmann hyldet for sin indsats i partiforeningen gennem mange år, i forbindelse med at han flytter fra kommunen.

Hanne Berg nævnte i sin beretning fra byrådsarbejdet, at hun i 2019 har været meget optaget af normeringsproblematikken i daginstitutionerne, hvor det er lykkedes SF at få nedsat en arbejdsgruppe, ligesom hun har taget initiativer i forbindelse med Cirkelhusgrunden, hvor SF hellere vil have flere boliger end overflødige og CO2 belastende kæmpe udvalgsbutikker.