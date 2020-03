SF: Arbejdsløse skal ikke presses under coronakrisen

225 timers reglen er meningsløs, når det ikke er muligt at få et arbejde, mener Hanne Berg (SF)

Arbejdsløse der er ramt af coronakrisen skal ikke presses til at finde nyt arbejde. Sådan lyder det fra SF, der vil række hånden ud til folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, under coronakrisen.

"Jeg foreslår, at byrådet straks dispenserer fra 225 timers reglen i denne vanskelige periode, hvor rigtigt mange melder sig arbejdsløse, og ikke har mulighed for at støve et job op," siger hun og fortsætter:

"225 timers reglen er meningsløs, når det ikke er muligt at få et arbejde. Jobcentrene og den kommunale indsats er sat på vågeblus, og derfor vil jeg have byrådet til at suspendere den voldsomme økonomiske straf over for disse familier," siger hun i en pressemeddelelse.