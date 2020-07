Foto: Per Frost Henriksen

SE DE GLADE BILLEDER: Ny fodboldcamp lokkede flere til

På hans initiativ forsøgte klubben sig i år med noget nyt: I stedet for den traditionelle fodboldskole i DGI-regi hyrede Humlebæk Boldklub Michael Jørgensen, som har lavet lignende camps andre steder, blandt andet i Skovshoved, hvor Morten Kochs søn var med.

"Det var så godt, at jeg foreslog, at vi skulle prøve det," fortæller han til Uge-Nyt. Om det så også bliver sådan næste år, kan han ikke sige noget om endnu. Forløbet er endnu ikke evalueret fuldt ud.

Det attraktive ved årets sommercamp er ifølge Morten Koch, at det er legen, der er i forgrunden.

Arrangøren, Michal Jørgensen, stiller selv med seks-syv trænere, der alle har det til fælles, at de er aktive spillere på divisions- og superliganiveau og derfor, med Morten Kochs ord, "kan noget".

Strandfodbold

Det gælder eksempelvis den ene dag, hvor hele campen rykkede ud på stranden for at spille fodbold i sand, som er noget helt andet end at spille på en plan græsplæne.