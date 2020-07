Se billedserie Pavillonerne er placeret omkring en lille sø. Foto: Michael Ellekjær

Send til din ven. X Artiklen: SE BILLEDERNE: Luksus under teltdugen - med vejrgaranti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SE BILLEDERNE: Luksus under teltdugen - med vejrgaranti

Michael Ellekjær har åbnet en glampingplads i sin baghave ved Fredensborg til de hjemmeferierende

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 15. juli 2020 kl. 10:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udendørs vildmarksbad, sauna, rigtige senge - og eget badeværelse. Det er bare nogle af de facliteter, der er på den nye glamping-plads, som Michael Ellekjær har åbnet sammen med sin hustru syd for Fredensborg.

Læs også: Landstræneren på Louisiana

"Glamping er en sammenskrivning af 'glamourous' og 'camping'. Det er et nyt begreb i Danmark, men har været meget populært i udlandet i nogle år," forklarer han og tilføjer:

"Det er teltcamping, der lige har fået et par nøk opad."

Selve pladsen ligger rundt om en lille sø, der er bagest på Michael Ellekjærs store grund på gården ved Kongevejen.

Vildmarksbad og sauna Ved søbredden er der bygget en stor terrasse med spisepladser, hvor der også er et udendørs vildmarksbad, der skal opvarmes med brænde. I den modsatte ende af søen står en lille sauna.

Eget design I området er de tre pavilloner, Michael Ellekjær selv har designet, placeret, så der ikke er direkte udsyn mellem dem.

Hver pavillon står på en terrasse med fast gulv, gulvtæppe, myggenet og endevæg. De er indrettet som et hotelværelse med en dobbeltseng, to sengeborde og lysekrone der hænger ned fra loftet. Her er der også en køleboks og to lænestole.

På terrassen foran står et cafébord, en kulgegrill, og der er en lille køkkenbænk med køkkengrej, og gasblus. Bag endevæggen er der et badeværelse til hver pavillon.

Pavillonerne er sat op med dobelt dug, så de både skærmer for solen, så det ikke bliver for varmt, og for regnen, hvis det skulle blive nødvendigt. Alle siderne kan tages af, så man kan åbne dem helt, hvis det er det der er brug for.

Helt tæt på naturen Det vigtigt, at man bevarer roen i det fredfyldte område, forklarer Michael Ellekjær.

"Her er man tæt på naturen og i skønne omgivelser, der kalder på ro og forkælelse. Så det er vigtigt, at man bevarer den intime stemning der er omkring søen," siger han.

"Det er også derfor, vi ikke henvender os til børnefamilier. Ikke at der er noget galt med det, men det er bare et andet publikum vi henvender os til," siger han og fortsætter:

"Vi tænker nok mest på folk, som har set mange hotelværelser og derfor gerne vil prøve noget nyt. Så når de har fri og skal forkæles, skal det være noget helt andet. Så kan de komme herud," siger han.

Havde en kok med "Vi havde nogle, der kom herud og bestilt en kok, der kom og lavede mad og grillede til hele selskabet, mens de sad og spiste på terrassen ved søen," fortæller han.

Yogaaftener "Vi har også en yogaaften, om torsdagen. Konceptet er, at man først dyrker yoga, og bagefter får noget mad, der passer til," siger han.

Når det hele er færdigt, vil der være otte pavilloner i området. Og det bliver ved det.

"Vi er meget beviste om, at der ikke skal være flere end hvad området kan bære," siger han.

Vejrgaranti Da det hele foregår udendørs i det danske sommervejr, hvor solen ikke altid skinner, har Michael Ellekjær også taget højde for det.

"Vi har en indført en vejrgaranti. Så hvis man kan se, at vejret bliver elendigt to dage inden man ankommer, så får man lov til at ombooke til en ny tid," siger han.

Hurtig opstart Michael Ellekjær fik ideen til projektet i starten af juni og siden er det gået stærk.

"Det er et af de projekter, hvor der ikke er langt fra tanke til handling," siger han og tilføjer:

"Derfor er hjemmesiden heller ikke kommet op endnu, men man kan finde os på instagram."

relaterede artikler

Sommer-sjov på museum for voksne 11. juli 2020 kl. 09:00

Arbejdsløse bygger bro i skoven syd for Humlebæk 09. juli 2020 kl. 10:36