Se billedserie Spejderne slog biuvak op i forældres baghave. Foto: Jørgen Knoop

SE BILLEDER: Svaner fik has på den fæle virus

I stedet for en tur til Polen tog De Vilde Svaner fra Nivå på jagt efter den fæle virus Fodhvid-19

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 23. juli 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spejderne fra De Vilde Svaner i Nivå har det med at tænke kreativ, når coronavirussen griber ind i deres planer.

Således skulle 25 spejdere have været en tur til det sydlige Polen.

Turen blev ikke til noget. I stedet gik spejderne mellem 10 og 25 år på jagt efter en anden virus, Fodhvid-19.

Det var omdrejningspunktet for en fem dage lang vandretur på 50 km i Nordsjælland for fem patruljer.

Udbrud i Kokkedal Turen tog dog en uventet drejning, da der opstår forlydender om et udbrud af Fodhvid-19 i Kokkedal ikke langt derfra.

Da spejderne havde erfaringen fra tidligere sommerlejre med at overleve under ekstreme betingelser, dukkede tanken op, at spejdere er særligt modstandsdygtige over for sygdomme og bakterier - og at man derfor kunne bede spejdere om at drage ud som observatører for at opspore og inddæmme smitten af Fodhvid-19.

Som sagt, så gjort. Undervejs overnattede spejderne i enmandsbivuaker, som de selv lavede.

De første par nætter foregik overnatningen patruljevis hos nogle af spejdernes familier i Nivå og Humlebæk, men de sidste to nætter overnattede alle spejderne sammen, først på Esrum Kloster, og den sidste nat i Knurrenborgvang ved Fredensborg.

Bagage fra fly "Spejderne har skulle klare at finde vej, slå lejr, lave mad og overnatte i deres patruljer uden deres ledere - og det er gået rigtig flot, selv for dem helt ned til 10-års-alderen. Selvfølgelig opstår der udfordringer som kræver indblanding fra en voksen - men rammen om turen har givet plads til at spejderne har kunne fejle uden voksen indblanding - og selv finde løsninger i deres patruljer", fortæller Kasper Olsen, som var en af de ledere, der havde arrangeret turen for spejderne.

På deres rejse rundt i det nordsjællandske pa jagt efter en vaccine, oplevede spejderne at få deres bagage kastet ned fra et fly, hvilket ikke lykkedes lige godt hver gang.

Hjemmekogte vacciner De prøvede vandhealing, helbredende drikke og hjemmekogte vacciner. De skulle selv sørge for transport med tog til pandemiens epicenter i Rusland (der ligger faktisk et område af det navn ved Dronningemølle), hvor de observerede inficerede patienter med forstenede fødder (statuerne i Rudolf Tegners park).

Jagtede patient 0 Til sidst forfulgte de "patient 0" over Esrum Sø i kanoer, men han slap fra spejderne og flygtede til Knurrenborg Vang. Her fangede spejderne ham endeligt på turens sidste nat.

"Det var en sjov tur. Et spændende eventyr med en udfordrende mission, som vi løste, da vi fandt kuren mod Fodvid-19. Så var det vildt fedt at overnatte i baghaven hos nogle af de andre forældre", fortæller Sigrid på 11 år fra juniorgrenen.

Noget nyt hver dag "Der var tænkt over alting. Man skulle noget nyt hver dag og så var det fedt at sejle kano", supplerer Simon, også 11 år.

"Det var fedt, at vi kunne komme af sted på en vandrelejr selvom turen til Polen blev aflyst. Jeg fik set nogle dele af Nordsjælland jeg aldrig før har set, og har hygget mig rigtig meget med de andre på turen", siger Simon på 21 år fra klanen.

"Jeg syntes det var fedt at prøve at slå lejr op i vores egne eller patrulje medlemmers baghaver, det gav et helt andet syn på det at være spejder", siger Sandra på 15 år fra troppen.

Alvorligt emne Og Kasper Olsen slutter: "Spejderne har flyttet sig utrolig meget på de bare fem dage de har været afsted - det er megafedt at være vidne til. Og så har det samtidigt været sjovt - rammen med Fodhvid-19 har givet os mulighed for at gå i dialog med spejderne omkring et alvorligt emne, der har fyldt rigtig meget for dem de seneste fire måneder".