SE BILLEDER OG VIDEO: Da klokken ringede for Tobias - den første med hue

65 studenter fra NGG fik i dag studenterhue på - uden for, med afstand og i regnvejr

Af Fred Jacobsen

"Samlet set gik det fint," lød det beskedent fra Tobias Lykke Platz.

Den 19-årige fra Nivå i formiddag den første af 65 studenter fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), der fik sat huen på hovedet af rektor Claus Campeotto.

Han var også en af de studenter, rektor ringede klokken for. Det sker blandt andet for de studenter, der har opnået et 12-tal undervejs i deres eksaminer.

For Tobias' vedkommende var det topkarakter i SRP-opgaven.

I forældrenes fodspor Så Tobias fra Nivå strålede om kap Annette og Mikkel, hans forældre. De har nemlig også gået på gymnasium på NGG. Ikke nok med det: De lærte hinanden at kende på skolen, blev kærester, gift, og fik blandt andet Tobias og hans tre søskende ud af det.

"Det betyder da noget. Det er hyggeligt, at traditionerne går videre," sagde mor Annette, der begyndte på NGG i 6. klasse og fortsatte i gymnasiet.

"Faktisk var der en af mine gamle lærere, der hilste på mig med navn," tilføjede far Mikkel Lykke Platz.

Begyndelse og afslutning For Tobias er studentereksamen begyndelsen på en periode, hvor han vil holde et sabbatår, som blandt andet skal bruges på at arbejde som lærervikar. Og så er det tanken at begynde på medicinstudiet, lige som storesøster.

Det var også afslutningen på en mærkelig tid, for studenterne i 2020 vil jo nok blive husket som coronastudenterne.

"Ja, det har været en mærkelig tid. En af de ting, jeg har lært, er, at vi skal passe på hinanden. Det synes jeg, vi har været gode til," sagde den glade nybagte student, der har haft det komfortabelt med den anderledes og meget virtuelle undervisning i coronatiden.

"Jeg synes, at vi har haft gode muligheder for at lave gruppearbejde. Vores lærere har været gode til at holde sammen på os," fortæller Tobias Lykke Platz.

Under paraplyer På trods af regnen, der stilnede af efter en god halv times tid, og blå striber brød igennem skyerne, blev huepåsættelserne foretaget efter nogenlunde samme mønster som det plejer på NGG.

De mindre elever dannede espalier - under NGG's blå paraplyer - viftede med dannebrogsflag og råbte NGG-slagsangen. Pænt linet op i hvert deres hoolahopring, så de kunne holde passende afstand til hinanden for at hylde studenterne, der enkeltvist blev ledsaget frem til pavillonen med huerne.

Sammen med afstand Og rektor Campeotto - og stolte forældre - stod så klar under den ikke helt vandtætte pavillon, hvor studenterhuerne hang klar på en stumtjener.

På grund af corona var hele seancen nemlig henlagt til at foregå ude foran Cirkelhuset, hvor regnen drillede en anelse, men ikke i et omfang, så det ødelagde den festlige stemning.

De var sammen med afstand. Helt i tidens toneklang.