En planlagt reception den 16. april er udsat, og selvom projektet nu ligger stille på grund coronakrisen, er planen fortsat, at Jakob Mikkelsen og Britt Isabel Olsen vil skabe et portræt af Dronning Margrethe der er sammensat af 1200 portrætter af borgere i Fredensborg og omegn. Arkivfoto: Peter Mailand

Rettelse: Kun en reception er udsat

Det fremgår endvidere af artiklen, at Store Kro har hyret Britt Isabel Olsen til opgaven. Jacob Mikkelsen og Britt Isabell er fælles om det frivillige projekt, det var derfor forkert at skrive, at hun var hyret ind til opgaven.

Planen er fortsat, at de vil sammensætte et portræt af Dronning Margrethe, som er skabt ud fra 1200 portrætter af borgere i Fredensborg og omegn.

Lige nu ligger projektet stille på grund af risikoen for coronasmitte, men planen er fortsat, at det på et tidspunkt skal være muligt at købe en plakat med portrættet til støtte for Julemærkefonden.

Uge-Nyt beklager fejlene.