Restaurantgæster fik påbud om mundbind

På et af spisestederne blev ejeren vejledt om, at der skal benyttes mundbind også selvom der ikke er kunder i forretningen, på et andet spisested blev der givet et påbud da der ikke var skiltet med maksimalt antal gæster ligesom en medarbejder blev vejledt om korrekt brug af mundbind, og et tredje sted blev der givet påbud til en gæst, som ikke bar mundbind, oplyser politiet i døgnrapporten.