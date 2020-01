Rekord år for museum: 88.000 lagde sidste år vejen forbi Nivaagaard

Direktør for Nivaagaards Malerisamling, Andrea Rygg Karberg, fastslår, at succesen især skal tilskrives særudstillingen omkring William Morris, og selvom publikum fortsat strømmer til den aktuelle særudstilling med Ring og Brendekilde, forventer museet ikke at opleve samme stigning foreløbig: ”Morris-udstillingen var helt exceptionel, og vi er helt klar over, at stigningskurven ikke fortsætter evigt. Vi fokuserer på kvalitet, og så må tallene udvikle sig henad vejen,” siger hun i en pressemeddelelse. Andrea Rygg Karberg glæder sig især over, at det er lykkedes at nå en større diversitet i publikummet:

”Gennem det varierede udstillingsprogram når vi flere forskellige målgrupper. Under årets store blockbuster-udstilling med William Morris kom der flere unge til museet, og det faste kunstpublikum blev suppleret med indretnings- og designinteresserede, trendsættere og flere førstegangsbesøgende. Vi har opnået en meget stor stigning i antallet af årskortholdere, som jo kommer igen fremover og har stor glæde af vores fyldige arrangementsprogram. Nu glæder vi os til for alvor at blande generationerne under vores kommende Hans Scherfig-udstilling, der åbner til februar – og vi forventer forinden en forrygende slutspurt på vores populære udstilling om Ring & Brendekilde. Vores gæster nyder at få store oplevelser på et lille og overskueligt sted, og vi er fortsat et hyggeligt museum, hvor stamgæster og frivillige skaber en hjemlig atmosfære samtidig med, at flere og flere får øjnene op for os og får huset til at syde af liv.”

Søger man primært ro og fordybelse på Nivaagaards Malerisamling anbefales det at besøge museet til aftenåbning tirsdag - fredag, hvor der er mest fredeligt. ’Kunstnerbrødre. L.A. Ring og H.A. Brendekilde’ har sidste åbningsdag den 26. januar, mens ’Hans Scherfig. Myter og drømme’ kan opleves fra vinterferien den 9. februar frem til 7. juni 2020.