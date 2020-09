Formand Lars Simonsen (R) glæder sig over budgettet. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: R: Grøn omstilling sætter ikke økonomien over styr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

R: Grøn omstilling sætter ikke økonomien over styr

Formand Lars Simonsen (R) glæder sig over, at kerneydelser bliver styrket uden at det går ud over økonomien

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 08. september 2020 kl. 08:00 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BUDGET Hos De Radikale er formand Lars Simonsen godt tilfreds med budgettet.

"Jeg synes, at det er vigtigt at vi får flere midler til grøn omstilling og klimaindsatsen," siger han.

Lars Simonsen glæder sig også over at der er midler til flere pædagoger.

"Det er glædeligt, at vi får flere uddannede pædagoger og vi får flere og bedre normeringer i daginstitutionerne, så vi kan løfte kvaliteten. Det er vigtigt," siger han.

"Jeg er glad for, at vi får afviklet vores store gæld og at det ikke sker på bekostning af kerneydelserne, men at vi netop er i stand til fortsat at forbedre vores kerneydelser, samtidig med at vi afvikler vores gæld og fortsat har en stor kassebeholdning til uforudsete udgifter," siger han.

Styr på økonomien Ifølge Lars Simonsen blev kimen til den gode økonomi lagt for 11 år siden, da Fredensborg Kommune var blandt landets fattigste.

"Dengang havde vi meget store udfordringer og vi måtte afskedige mange medarbejdere i kommunen og på rådhuset. Men det er den linje som man lagde dengang, som vi nu høster frugtene af," siger han.

Men selvom Fredensborg Kommune har en kassebeholdning på 100 millioner kroner, så advarer Lars Simonsen dog imod, at man ikke sætter økonomien over styr.

"Det er nu at man skal passe på, at man ikke bruger pengene før man har dem. Der er nogle der vil have skattelettelser og en svømmehal, men det skal ikkevære før, at vi har afviklet gælden og der er kommet styr på økonomien," siger han.

Endelig er Lars Simonsen glad for, at Fredensborg kommune nu bliver røgfri, så det bliver forbudt at ryge i kommunens lokaler og foreninger og samtidig er det vigtigt at kommunen fortsætter med at udvikle biodiversiteten.