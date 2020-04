"Man kunne altid regne med og dele sine tanker med Anders," skriver Poul Juul i dette mindeord. Foto: Arkivfoto

Poul Juul: "Han var visionær, positiv og arbejdsom"

"Anders var min ven og en fantastisk samarbejdspartner," skriver Poul Juul i dette mindeord om Anders Helner

Af Poul Juul, formand for Fredensborg Søparks Antenneforening og Gl. Bio

MINDEORD Anders var min ven og en fantastisk samarbejdspartner. Man kunne altid regne med og dele sine tanker med Anders. Han var visionær, positiv og arbejdsom. Gik altid efter resultater uden at træde på nogen.

Som handelsformand samarbejdede vi om et uddannelsesprogram om god kundeservice. Anders ønskede at få alle handlende til at stå sammen om Fredensborg By som en enhed. Han pegede for længe siden på salg over nettet som supplement til fysiske butikker. Mens han sammen med familien kæmpede for sin egen butiks overlevelse i et vanskeligt marked.

Vi fik også lejlighed til at arbejde sammen i Anders' sidste aktive år, hvor han ihærdigt fortalte om sine visioner for Fredensborg Bymidte i kommunens arbejdsgrupper. Forklarede at uden biler, ingen handel. Fremlagde visioner for Lille Torv, Store Torv og kompromisforslag, der kunne forene forskellige synspunkter.

I vores antenneforening bakkede han op om det lokale arbejde med den digitale vision. Han var i en række år dirigent på vores generalforsamlinger og påtog sig også den traditionelle "sidsteplads" som revisorsuppleant.

Hans mest fantastiske, lokale indsats var som formand for Fredensborg Søparks Antenneforening 2012-2019. Han udviklede og gennemførte "Den Grønne Vision", som har sat ham et varigt minde i vores skønne boligområde. Han fik fornyet grænsen til vores store, smukke nabo, Slotshaven, og Anders stod i spidsen for skovmandsordningen, der rydder overflødige træer, for stormberedskabet, klimaberedskabet, utallige Sct. Hans-fejringer, loppemarkeder, beboer- og børnearrangementer. Altid som den store organisator med overskud og godt humør. Vi havde som formænd et tæt samarbejde om mange fælles sager, og jeg gik aldrig forgæves til Anders.

Min kone og jeg havde den ære at deltage i fejringen af Anders' 70 års fødselsdag. Familien havde lokket ham til brunch i Fredensborg Husene, og - surprise - 70 venner stod klar at fejre en totalt overvældet og meget glad Anders. Det blev hans store dag, hvis højdepunkt var, da Anders til sækkepibemusik blev slået til ridder af en skotsk orden og fik overrakt skøde på sin andel af et højlandsslot.

Det er næsten et år siden, jeg fik den sidste mail fra Anders. En spontan lykønskning, da jeg blev formand for Gl. Bio. Jeg savner ofte Anders, han var et herligt menneske og en stor problemknuser. Vi skal ære hans minde. Og det bliver nemt. Han lever i vores hjerner og hjerter. Og både i Fredensborg By og i Fredensborg Søpark har Anders aktiviteter sat sig varige spor, som vi daglig kan glæde os over.