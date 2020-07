Der blev stjålet vin ved et indbrud fra et lager i Kokkedal. Foto: Regis Duvignau/Reuters

Politirapporten: Vin, lamper, stoffer og kniv

Se uddrag af Nordsjællands Politis døgnrapporter fra den forgangne uge

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 22. juli 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VIN Der er stjålet vin fra et lager på Fredtoftevej i Kokkedal. Her har virksomheden Wine and Arts et lager, og det fik uvelkomment besøg onsdag 21. juli mellem kl. 1.22 og 1.55. Tyven eller tyvene har skaffet sig adgang til lageret ved at bryde nogle skodder i en mur op.

STOFFER I forbindelse med søgning med narkohunden Fister, viste den torsdag 16. juni klokken 20.15 interesse for et køretøj parkeret på Teglgårdsvej i Humlebæk. Patruljen tog derfor kontakt til ejeren af køretøjet på hans adresse tæt på. Ved ransagning blev der her fundet en mindre mængde skunk, hvilket beboeren, en 19-årig ung mand, blev anholdt og sigtet for.

LAMPETYVERIER Mellem søndag 12. juli klokken 12 og onsdag 15. juli klokken 10 er der stjålet to udendørslamper af mærket Louis Poulsen fra en bolig på Gl. Strandvej i Humlebæk. Tyveriet synes at være led i en lang række lampetyverier, og Nordsjællands Politi udelukker ikke, at det kan være de samme gerningspersoner, som står bag tyverier af de kostbare lamper. Lampetyvene har eksempelvis være på spil i Rungsted på Rungsted Strandvej mellem søndag 12. juli kl. 20 og mandag 13. juli kl.13, hvor der er stjålet en udendørs Louis Poulsen-lampe til en værdi af cirka 3.000 kroner. Et andet sted på På Gl. Strandvej i Humlebæk er der mellem lørdag 11. juli og søndag 12. juli stjålet en udendørs PH-væglampe til 7.000 kr., og på Gammel Strandvej i Espergærde hele fem af slagsen mellem fredag 10. juli og søndag 12. juli.

KNIV OG STOFFER Ondsag 15. juli om kl. 20.55 var en patrulje forbi Børnehaven Brønsholm i Kokkedal, hvor en gruppe unge mænd havde taget ophold. På den ene, en 24-årig mand uden fast adresse, blev der fundet en mindre mængde kokain, ligesom han også havde en halskniv på sig, hvorfor han fik et par sigtelser for disse forhold. På en af de andre, en 19-årig mand fra Ringsted-egnen, blev der fundet en moderat mængde hash, og han blev derfor sigtet for dette.

HASH Klokken 21.45 så en patrulje, at en mand smed en mindre pose fra sig, da han spottede patruljen på Circle K i Nivå. Da posen blev undersøgt nærmere, kunne det konstateres, at den indeholdt en mindre mængde hash. Manden, en 27-årig fra København, blev sigtet for at have været i besiddelse af dette.

INDBRUD En pc og en pung blev udbyttet ved et indbrudstyveri på Krogerupstien i Humlebæk. Her brød tyven eller tyvene et vindue op og tog de nævnte koster med sig. Det er anmeldt torsdag 16. juli kl. 2.

Kilde: Nordsjællands Politi

