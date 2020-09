Politirapporten: Ulykker, indbrud og narkokørsel

NARKOKØRSEL Torsdag den 24. september kl. 16.10 blev en 38-årig mandlig bilist fra Snekkersten standset af en patrulje på Blomsterager i Kokkedal. Her viste et narkometer, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Manden blev desuden sigtet for kørsel uden førerret og for besiddelse af euforiserende stoffer.