Politiets døgnrapport: Kvinde befamlet, mand sigtet for hampeplanter og indbrud

Der har været adskillige indbrud flere steder indenfor kommunegrænsen i løbet af den seneste tid

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 26. februar 2020 kl. 07:00

INDBRUD Der blev brugt en stige til at nå op til tagets soveværelsesvindue i forbindelse med et indbrud på Skolebakken i Humlebæk lørdag 22. februar mellem kl. 12 og 22.07. Her kom gerningsmanden eller -mændene iad gennem vinduet og tog smykker og kontanter med sig.

INDBRUD på Humlebæk Strandvej i Humlebæk fredag 21. februar mellem kl. 20.50 og 21.10. Der blev stjålet udenlandsk valute, og tyven eller tyvene kom ind i huset ved at knuse et glas i køkkendøren.

INDBRUD Det ser ud til, at intet er stjålet ved et indbrud på Hans Rostgårdsvej i Humlebæk mellem fredag 21. februar kl. 8.30 og lørdag 22. februar kl. 11. Tyven eller tyvene gjorde sig ellers umage ved at rive en udvendig tænd/sluk-lys anretning ned samt afliste og knuse et køkkenvindue. Men altså umiddelbart uden udbytte.

BEFAMLET En 19-årig kvinde fra Fredensborg blev torsdag 20. februar kl. 21.50 befamlet af en ukendt mand, da hun kom gående ad Benediktevej i Fredensborg. Her kom manden op til hende bagfra og befamlede hende på numsen og brystet.

Der kan være tale om den samme mand, der kort forinden havde henvendt sig til kvinden og spurgt, om hun havde en cigaret, hvilket kvinden havde og gav ham. Men da manden ikke kunne tænde cigaretten, gav han hende den tilbage, hvorefter hun gik videre.

Den formodede gerningsmand beskrives som dansk af udseende, 19-28 år, 170-173 cm høj og kraftig af bygning. Han talte dansk og var iført sorte bukser og sorte handsker.

INDBRUD i villa på Asmundshøj i Fredensborg torsdag 20. februar mellem kl. 7.50 og 11.40. Værelsesvindue listet af. Intet overblik over stjålne genstande.

TOTENSCHLÄGER En 48-årig mand blev onsdag 19. februar sigtet for at have flere hampplanter, hash, skunk, en totenschläger og flere såkaldte "tasere" (strømpistoler, red.) i sin lejlighed i Parken i Fredensborg. En af politiets narkohunde var efter oplysninger om mistanke om salg af euforiserende stoffer ude for at lave en søgning i opgangen og markerede i den forbindelse på den pågældende lejlighed, der efterfølgende blev undersøgt nærmere.

BILBRAND Onsdag 19. februar kl. 2.30 blev der meldt om brand i en bil, som holdt parkeret på en parkeringsplads på Skovengen. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor branden blev slukket. Patruljen foretog efterfølgende brandundersøgelse, og der arbejdes ud fra en teori om, at branden er påsat.

INDBRUDSFORSØG i hus på Sportsvej i Fredensborg mellem søndag 1. februar og torsdag 13. februar, hvor en terrassedør er forsøgt opbrudt.