Politiet har fået 13 corona-anmeldelser fra Fredensborg

I løbet af den seneste uge har Nordsjællands Politi modtaget 13 anmeldelser fra Fredensborg Kommune under den nye Covid-19 lov.

Det drejer sig om fire butikker og to sports- og fritidsfaciliteter.

Nordsjællands Politi tilføjer dog at nogle af anmeldelserne om forsamlinger på mere end 10 personer alene vedrører en bekymring om, at personer står for tæt sammen og ikke oplysninger om, hvor mange personer, det drejer sig om.

Derudover har politiet modtaget anmeldelser om to restauranter og én butik, der ikke var lukket.

I den forbindelse bemærker politiet at nogle af anmeldelserne vedrørende butikker, der ikke er omfattet af kravet om lukning, fremgår det af aktindsigten.