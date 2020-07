Foto: Per Christensen

Iværksættere er vigtige for fremtidens vækst - og coronakrisen har ikke helt kunne stoppe modet til at begynde på noget, viser Dineros analyse.

Pinden i hjulet er knækket: 1700 nye virksomheder i år

Fredensborg Kommune indtager 18. pladsen på listen over kommuner med flest iværksættere

I Fredensborg Kommune så 170 nye virksomheder dagens lys i årets første seks måneder, og det ses som et tegn på, at den danske iværksætterånd ikke har lidt afgørende skade.

FAKTA



Sådan ser det ud i nabokommunerne:

3. Hørsholm, 136 nye virksomheder (10,7 pr. 1000 indbyggere mellem 18 og 64 år)

13. Gribskov, 178 (7,9)

24. Hilledrød, 216 (7,1)

28. Helsingør, 247 (7,0)

44. Allerød, 93 (6,6)

I hele landet blev der stiftet 23.980 nye virksomheder, som er 6,8 pr. 1000 indbyggere mellem 18 og 64 år.



Det placerer Fredensborg på en samlet 18. plads, når man stiller antallet af nystiftede virksomheder op imod antallet af indbyggere mellem 18 og 64 år.

Det er det, Dinero gør i sin an analyse, og regner sig ad den vej frem til, at der i årets første seks måneder er skabt 7,5 nye virksomheder for hver 1000 indbyggere i Fredensborg Kommune.