Per Frost, der har været fungerende formand siden december, er nu valgt som formand for Visit Nordsjælland. Arkivfoto.

Per Frost ny formand for Visit Nordsjælland

Byrådsmedlem i Fredensborg Kommune Per Frost Henriksen har siden 9. december fungeret som formand for VisitNordsjællands, efter den tidligere formand trak sig, men nu har bestyrelsen valgt ham som ny formand.

Og det glæder den nyvalgte formand, der ser frem til nye kampagner for at tiltrække danskere til Nordsjælland.

"Midt i den vildeste krise i turisterhvervet er jeg blevet formand for VisitNordsjælland. Der er brug for alle kræfter for at redde turismen. Det bliver en sej kamp, som kræver sammenhold og masser af fælles kraft," siger formand Per Frost Henriksen i en pressemeddelelse.