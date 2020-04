Inden statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned nåede gymnastikpigerne fra Fredensborg og Nivå at vise deres talenter ved et idrætsstævne den 8. marts. Foto: Per Frost Henriksen

Per Frost: Hjælpepakke til foreninger falder på et tørt sted

Mange idræts-foreninger og klubber er hårdt ramt af coronakrisen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 08. april 2020 kl. 08:19 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny hjælpepakke fra Regeringen og aftalepartierne falder på et tørt sted for de lokale idrætsforeninger og klubber i Fredensborg Kommune.

Tirsdag aften offentliggjorde Kulturministeriet, at Regeringen og aftalepartierne yder et ekstraordinært tilskud til lokale idræts- og spejderforeninger på 50 millioner kroner på landsplan. Beløbet skal bruges til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste arrangementer og manglende indtægter som følge af COVID-19, fremgår det af en pressemeddelelse.

Pengene falder på et tørt sted, fortæller Per Frost Henriksen (S) der er formand for DGI Nordsjælland.

"Der er mange idrætsforeninger der har aflyst store arrangementer, som de er afhængige af økonomisk, så det gør ondt på mange af klubber og foreninger," siger han til Uge-Nyt.

Støt din forening Selvom der nu er en hjælpepakke på vej til idrætsforeningerne og klubberne, så opfordrer Per Frost Henriksen medlemmerne til at fortsat at støtte klubberne.

"Der er mange af de mindre klubber som er presset økonomisk af det her, så opfordringen herfra er, at man fortsat skal betale sit medlemskontigent, selvom man ikke kan benytte sig af tilbuddene," siger han.

Manglende indtægter Hjælpepakken til de trængte idrætsforeninger er kommet i hus efter DIF den seneste tid har arbejdet på højtryk og været i tæt dialog med både ministre og ordførere fra et bredt udsnit af folketingets partier om behovet for hjælp til dansk idræt.

Aftalepartierne har vedtaget at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere, siger formanden for DIF Niels Nygaard.

"Mange af idrættens ildsjæle arbejder frivilligt på sommerens festivaler, kræmmermarkeder og stævner for at tjene penge til deres klub. Dén mulighed er nu forsvundet. Og sammen med fx manglende indtægter fra salg i pølseboden til klubkampe, risikoen for udmeldelser og udsigten til vigende sponsorindtægter fra de lokale virksomheder er de lokale idrætsforeninger hårdt pressede. Derfor er hjælpen en af de rigtig dejlige nyheder til gavn for vores vigtige idrætsfællesskaber," siger han i en pressemeddelelse.

