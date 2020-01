Per Frost Henriksen raser: Venstre kortslutter den demokratiske proces

"De kortslutter den demokratiske proces." Sådan lyder fra formanden for Børne- og skoleudvalget, Per Frost Henriksen (S) efter, at Venstre har foreslået at afsætte ti millioner kroner til nye 75 pædagogmedhjælpere, for at opnormere bemandingen i kommunens daginstitutioner.

Venstre skriver i en pressemeddelelse, at "et barn, som er faldet og har slået knæet er ligeglad med, om det bliver trøstet af en uddannet, men forjaget pædagog, eller en pædagogmedhjælper, som er ansat for at give pædagogerne bedre tid til det, de er bedst til, nemlig det pædagogiske kernearbejde. Ydermere er det Venstres vurdering, at mange af de praktiske opgaver, som løses i daginstitutionerne, såsom almindelig oprydning, sengeredning, med fordel kan løses af andre personalegrupper end uddannede pædagoger," skriver partiet, der foreslår at pengene tages fra driftreserven.

At venstre foreslår, at ansætte pædagogmedhjælpere er en erkendelse af, at manglen på uddannede pædagoger er for stor. "I Venstre gør vi os ingen forhåbning om at vi, hverken på den korte eller mellemlange bane kan tiltrække uddannede pædagoger nok til at dække behovet – selvom det kunne være ønskeligt," lyder det fra partiet.

Helt uhørt

For at få overblik over situationen i daginstitutionerne i Fredensborg Kommune har Børne- og skoleudvalget vedtaget, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge forholdene. Og selv om Venstres forslag vil betyde flere hænder, så er det mildelst talt ikke et forslag der falder i god jord hos udvalgsformand Per Frost Henriksen (S).

"Det er helt uhørt, det Venstre har gang i. Det, de gør, er, at de kortslutter den demokratiske proces midt i det hele. Vi havde et møde i december, hvor vi blev enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, og så midt i det hele kommer venstre med det her forslag. Det er meget usædvanligt. Vi har lige haft budgetmøde, hvor vi sad og fandt frem til, hvor langt pengene kunne række, og så kommer de med det her," siger han og fortsætter:

"I øjeblikket er der 360 pædagoger ansat i Fredensborg Kommune, og hvis du så lægger 75 pædagogmedhjælpere oveni, bliver forholdet mellem uddannede og ikke uddannede jo fuldstændig skæv," siger han.

Per Frost Henriksen mener, at arbejdsgruppen skal have ro.

"Ro på. Lad os nu mane til besindighed og lad arbejdsgruppen få ro," siger han.