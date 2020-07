Indbrudstyvene venter vare på, at du tager på ferie. Foto: Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Pas på: Tyven kommer når du er på ferie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på: Tyven kommer når du er på ferie

Indbrudstyvene holder ikke ferie, når du gør det. Derfor pas på dit hjem

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 25. juli 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommerferien er i fuld sving, og mens vi drømmer om sand mellem tæerne og lyse aftener på terrassen, drømmer tyvene bare om at komme på arbejde.

Skæver man til statistikkerne, er det netop i de store ferieuger, tyvene slår til. I Nordsjælland var der sidste år 29 procent flere indbrud i juli måned end i årets øvrige lyse måneder. Men vi kan heldigvis gøre en hel del selv for at forpurre indbrudstyvenes planer. Det eneste, det kræver, er lidt forberedelse, gode naboer og Nabohjælps app, lyder det fra Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp.

"Coronakrisen har bekræftet det, vi allerede ved, nemlig at aktive nabolag og huse, som ser beboede ud, virker afskrækkende på tyven. Antallet af indbrud er faldet under nedlukningen, hvor danskerne har været mere hjemme. Nu, hvor vi igen bevæger os ud i længere tid ad gangen, gælder det om at snyde tyven til at tro, at der er nogen hjemme. Det kan vi gøre på en nem og sikker måde med lidt hjælp fra naboerne og Nabohjælps app," siger hun.

Nabohjælpere forebygger Opmærksomme naboer stresser tyven, og med lidt nabohjælp er dit hus aldrig helt alene hjemme. Dine naboer kan få din bolig til at se beboet ud ved at tømme din postkasse, fylde lidt affald i skraldespanden, parkere en bil eller en cykel i den tomme indkørsel og flytte lidt rundt på dine ting.

I Nabohjælps app kan du selv invitere dine betroede naboer til at hjælpe dig i ferien. Mens du er væk, får de på skift påmindelser om at passe på dit hus. Og det virker, fortæller Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag:

"Vi ved fra undersøgelser, at nabohjælpere, som bruger appen, er bedre til at forebygge indbrud. Nabohjælpen bliver simpelthen mere systematisk og dermed mere effektiv, når man bruger Nabohjælps app. Systematisk Nabohjælp kan forebygge op mod hvert 4.indbrud, så der er god grund til at downloade appen og sætte nabohjælpen i system."

180.000 danskere har allerede taget Nabohjælps app i brug og er dermed klar til at forebygge indbrud i ferien.

Snyd tyven Tænk over, hvor synlige dine særligt værdifulde genstande er. Kan man se dine designermøbler, smykker eller lignende gennem vinduerne ude på gaden?

Efterlad lidt opvask, vasketøj eller måske børnenes legetøj fremme, så det ser ud, som om det lige er blevet brugt.

Sæt en timer på din radio og dit lys, eller brug et såkaldt fake-tv, der får det til at se ud som om, at dit tv er tændt.

Lås dine redskaber og dit værktøj inde i redskabsskuret, så de ikke kan bruges til at bryde ind i din bolig.

Klip hækken, så den højest er 1,6 meter høj. Dermed minimerer du de gode gemmesteder omkring boligen, som kan give tyven 'arbejdsro'.

Arranger feriehjælp via Nabohjælps app.