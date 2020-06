Hossein Armandi nedlagde fredag aften sit parti, Borgernes Stemme. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Partiet 'Borgernes Stemme' er nedlagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Partiet 'Borgernes Stemme' er nedlagt

Fredag aften mødtes bestyrelsen for at nedlægge lokalpartiet Borgernes Stemme

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 13. juni 2020 kl. 06:42 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lokale parti 'Borgernes Stemme' er blevet nedlagt. Det skete efter på en ekstra ordinær generalforsamling fredag aften, hvor bestyrelsen var samlet for sidste gang for at nedlægge partiet. Borgernes Stemme fik ikke nok stemmer ved sidste kommunalvalg til at komme i byrådet, og derfor røg partiets stifter og formand Hossein Armandi ud efter 12 år, fortæller han til Uge-Nyt.

“Jeg er frygtelig ked af at skulle nedlægge Borgenes Stemme, men jeg er samtidig meget stolt af, at jeg har siddet 12 år i Fredensborg byråd hvor jeg altid har kæmpet for borgerne," siger han og tilføjer: "Det er utrolig trist, at der ikke længere er et parti i Fredensborg kommune, der udelukkende går op i lokalpolitik, og som kan være uafhængig af national partipolitik," siger han.

Forankret i Kokkedal Partiet havde til sidst omkring 30 medlemmer, fortæller Hossein Armandi. "Vi har haft godt fat i Kokkedal, hvor partiet er godt forankret, men det er svært at få nok stemmer til byrådet, når vi ikke har afdelinger i de andre lokalsamfund," siger han og tilføjer.

"Jeg har forsøgt, men det er svært at finde andre ildsjæle i de andre byer," siger han til Uge-Nyt.

Hossein Armandi startede ellers i byrådet for De Konservative, hvor han i 2009 blev valgt ind, men i 2011 stiftede han Borgernes Stemme og fortsatte i byrådet som løsgænger. Han fik dog også et mandag ved byrådsvalget i 2013.

Hossein Armandi overvejer nu sin politiske fremtid:

"Der skal ikke herske tvivl om, at jeg har meget lyst til at forsætte i lokalpolitik, hvor jeg kan være med til at gøre en reel forskel og have indflydelse lokalt,” siger han til Uge-Nyt.