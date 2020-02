Pangfarver på det gamle posthus

Se billedserie Med hjælp fra sin mand hænger billedkunstner Inger Dorthea Larsen tre af sine værker op på det gamle posthus. Foto: Anders Dall

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 15. februar 2020 kl. 09:00 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stumper af glas knuser stadig under fødderne foran den tidligere posthusbygning, hvor kunstnergruppen UniArt fredag har taget opstilling. Vejret er med dem, og udstyret med limpistoler, stige, skruemaskine, maling og en skovl til at fjerne de værste glasskår fra området går kunstnerne i gang med at hænge deres værker op.

Inger Dorthea Olsen er en af gruppens otte medlemmer, som på bygningens solside klistrer og skruer sine værker fast på vinduerne i stueetagen. Hun får hjælp af sin mand, Jørgen Olsen, som har fundet noget klart billak, som smøres på værkerne, så de bedre kan modstå regn og rusk.

"Jeg maler normalt med olie, men her har jeg malet med akryl, fordi det holder bedre, når det skal hænge udenfor," fortæller Inger Dorthea Olsen, der bidrager med tre værker til at gøre det gamle posthus lidt mere livligt og spændende at kigge på, mens det står tomt.

Et halvt år Siden december har gruppen, hvis medlemmer alle har atelier eller galleri i Fredensborg, været i gang med forberede sig på projektet med at skulle udsmykke den gamle posthusbygning, og det har været en god proces, forklarer Inger Dorthea Olsen.

"Vi har været vant til at lave indendørs udstillinger, så det har været anderledes at skulle lave malerier, der skal hænge udenfor," siger hun og glæder sig over, at solen sørger for optimale betingelser til at hænge værkerne op.

På bygningens nordlige side står billedkunstner Annette Wolfsberg og forsøger at få gang i en af limpistolerne. For at være sikker på, at hendes værk ikke falder ned, har hun også brugt en klipsemaskine, så hendes maleri ikke flyver nogen steder.

"Jeg har forholdt mig til, at meget af tiden er det mørkt, så jeg har brugt pangfarver," fortæller Annette Wolfsberg om sit værk, der forestiller en udsigt fra en campingvogn ud over Roskilde Fjord.

Det er planen, at værkerne skal hænge på bygningen i cirka et halvt år.