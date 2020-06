På cykel Danmark Rundt: Mogens 'vendte hjem' til Læsø

Smågrise og traktor

Så blev det lørdag og hviledag. I 1976 boede jeg sammen med min mor og søster i en kort periode på Læsø. Alt hvad jeg husker fra dengang er, at jeg legede med smågrise og fik lov at køre på traktor. Ville gerne have genset stedet, men uden adresse og hukommelse gik den desværre ikke. Så jeg besluttede at cykle en tur rundt på øen i stedet. Jeg kom forbi Jarvis cykeludlejning, her kom jeg i snak med mekanikeren som uden beregning tilbød at efterspænde og smøre min cykel. Det er så fantastisk positivt med den opbakning jeg møder på min vej. Tak for det.