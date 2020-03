Opdateret: Den gamle biograf aflyser alle arrangementer

En række arrangementer i den gamle biolgraf er kommet i farezonen efter nye coronaregler fra Fredensborg Kommune.

Stort set al aktivitet i Gl. Bio lukker ned til og med søndag 29. marts

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 13. marts 2020 kl. 12:38 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også en række arrangementer i påske er aflyst.

Folkedanserne. FNYK har aflyst sin traditionelle forårsudstilling i påsken. Aftenskolen aflyser alt frem til 29. marts En koncert med Moonjam, et arrangement med Slotsforvalteren, og en FNYK's årlige påskeudstilling.En lang række arrangementer i den gamle biolgraf er kommet i farezonen. efter Fredensborg Kommune tirsdag strammede reglerne af frygt for spredning af coronavirus.

De nye coronaregler betyder, at Fredensborg Kommune højst anbefaler 100 deltagere til indendørs arrangementer og samtidig anbefaler, at der skal være mere plads mellem deltagerne.

Derfor mødtes Kulturforeningnes bestyrelse for at drøfte de nye retningslinjer.

I en mail til medlemmerne onsdag formiddag skriver foreningens formand Poul Juul:

"Vi drøfter situationen med kunstnerne, for uanset hvad har en beslutning konsekvenser for både dem og os. Vi er bekendt med, at FNYK overvejer deres traditionelle forårsudstilling i Påsken," skriver han.

Op til foreningerne Bestyrelsen beder foreningerne overveje to hensyn.

"Almindelig modvirkning af risiko for smittespredning samt beskyttelse af udsatte grupper, særligt ældre og kronisk syge. Risikoen for en epidemi, der overstiger hospitalsvæsenets kapacitet, er jo skræmmende for os alle. Kommunens anbefaling I forhold til afvikling af arrangementer for større grupper er, at deltagerantallet ikke bør overstige halvdelen af lokalets kapacitet. Altså lige som regeringens og sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. Vi skal ikke så tæt på hinanden. Salen i Gl. Bio opleves fuld, når vi er 100 til stede, også selv om brandmyndighederne tillader 150 personer som maksimum. I den aktuelle situation anbefaler vi, at man ikke tager flere end 50-60 personer ind til et arrangement i salen og ikke mere end 20-25 i kælderen," skriver han.

Det er dog op til de enkelte foreninger at vurdere arrangementerne, fremgår det af mailen.

"Det er op til hver enkelt forening selv at beslutte, hvad man gør. En god ting er, at evt. aflysning af brug af Gl. Bio, ikke har nogen direkte økonomiske konsekvenser i forhold til os. Og man kan jo altid booke Gl. Bio til et arrangement på et senere tidspunkt," skriver han.

Kulturforeningen melder ud igen, såfremt der kommer mere specifikke restriktioner eller anbefalinger, der har direkte betydning for brug af Gl. Bio.