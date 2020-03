En planlagt koncert med Børnejazz Fredensborg bliver aflyst på grund af frygt for coronasmitte.

Opdateret: Børnekoncert i Fredensborg aflyst

Arrangørerne aflyser en planlagt koncert for børn den 29. marts

En planlagt jazzkoncert for børn, der skulle have været afholdt i Fredensborg bliver nu aflyst på grund af frygten for coronasmitte.

Det oplyser Mette Riis, der er formand for Børnejazz Fredensborg i en mail til Uge-Nyt.

"Vi må desværre aflyse Børnejazz Fredensborg's kommende koncert den 29. marts med Casper Mikkelsens Dejlige JazzBand," skriver hun i mailen.

Aflysningen sker efter Fredensborg Kommune tirsdag strammede reglerne, så der nu højst må være 100 personer til indendørs arrangementer.

Alle, der har købt billet bedes kontakte formand Mette Riis på info@bornejazzfredensborg.dk / tlf 27280729 for refundering.

Arrangørerne arbejder på at sætte et nyt arrangement op senere på året.