Artiklen: Ole på 84 går til parkinsonboksning: 'Jeg gør alt for at træne'

Ole på 84 går til parkinsonboksning: 'Jeg gør alt for at træne'

Ole Pagh-Schou er under udredning for Parkinson og fik genopfrisket sine bokseevner

Bevægelse og træning er noget af det vigtigste for personer, der er ramt af Parkinson. Det ved Ole Pagh-Schou på 84 år fra Hørsholm.

Rystelserne, en af sygdommens kendetegn, er tydelige, selv om han endnu ikke med sikkerhed har fået slået fast, at det er Parkinson han lider af.

Mangler endelig dom

"Jeg er under udredning. Jeg har ikke fået den endelige dom. Jeg gør alt for at træne," siger Ole Pagh-Schou, der på sin datters opfordring var taget til åbent hus arrangementet om parkinsonboksning i Karlebo Bokseklub.