Officielt: Thomas Bak valgt til folketingskandidat

POLITIK Thomas Bak, blev i torsdags valgt til Venstres folketingskandidat for Fredensborgkredsen som dækker Hørsholm og Fredensborg kommuner. Det skete på et opstillingsmøde i Byens Hus, Egedal i Kokkedal og inden møde havde en samlet kredsbestyrelse indstillet den tidligere byrådspolitiker i Fredensborg til posten.

"Thomas Bak, han har den pondus og politisk erfaring, der skal for at opnå et godt folketingsvalg. Thomas har en stor viden og erfaring fra det politiske og trods sine kun 40 år, har han mere end 25 års erfaringer i Venstre i form af tillidsposter, herunder medlem af byrådet i Fredensborg og poster i blandt andet regionen," siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

I øjenhøjde med vælgerne

"Thomas er loyal og han optræder sikkert i øjenhøjde med vælgerne og han interesserer sig bredt for alle de udfordringer der rør sig såvel på det lokale plan som landspolitisk. Denne gang får han lidt mere tid end de knap to måneder han fik sidst, da han stillede op for Helsingør kredsen - på et afbud," siger han og tilføjer: