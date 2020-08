Nyt projekt sætter fugle på skoleskemaet

Den overordnede idé med projektet, som er finansieret af Friluftsrådet, er at give børnene et fortroligt forhold til den nærliggende natur, og de fugle der lever i den. Det fortæller naturvejleder Frederik Gehrke, fra Fredensborg Naturskole.

"Det er en stor glæde, at vi denne sensommer kan præsentere dette forløb med en så stærk samarbejdspartner som Fugleværnsfonden. Dette er et klasseeksempel på, hvordan en lokal naturperle pludselig vækkes til live for kommunens skolelever, af et fagligt flot forløb. Det er vores intention, at vi hele tiden styrker den praksisnære naturformidling i Fredensborg Kommune og dette med fagfolk, der er eksperter på området," siger han i en pressemeddelelse.